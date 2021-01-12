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تعرف على طلب موسيماني الجديد في الاهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي من محمود الخطيب رئيس النادي التعاقد مع جناح اجنبي ليكون بديل لحسين الشحات لاعب الوسط المهاجم او إستغلاله في اي مركز أخر بسبب الإصابات التي يواجهها الفريق سواء كانت إصابات عضلية أو ،واكد موسيماني للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ان الفريق بحاجة لتدعيم الفريق باكثر من مركز حتى يواجه الإصابات المتكررة لضرب الفريق

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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