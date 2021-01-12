شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلب موسيماني الجديد في الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي من محمود الخطيب رئيس النادي التعاقد مع جناح اجنبي ليكون بديل لحسين الشحات لاعب الوسط المهاجم او إستغلاله في اي مركز أخر بسبب الإصابات التي يواجهها الفريق سواء كانت إصابات عضلية أو كورونا ،واكد موسيماني للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ان الفريق بحاجة لتدعيم الفريق باكثر من مركز حتى يواجه الإصابات المتكررة لضرب الفريق