شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يحدد وجهته المستقبلية بعد الرحيل عن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع ازدياد التكهنات بشأن مصير صانع الألعاب الالماني لفريق ارسنال «مسعود أوزيل»، والذي يتقاضي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، داخل قلعة الجاناز، لكنه لا يعيش أفضل مواسمه حيث لم يتم تضمين اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يستمر عقده حتى يونيو، في قائمة الجاناز في الدوري الممتاز والدوري الأوروبي لموسم 2020-21.

وقال أوزيل خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الجماهير على تويتر: أن هناك دولتين يرغم في ممارسة كرة القدم بهم قبل أن يعتزل، وأضاف أن الدولتين هم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتابع «إذا ذهبت إلى تركيا، سألعب في فنربخشة».

وقال المدير ميكيل أرتيتا إنه سيسمح له بالمغادرة إذا تلقى عرضا جيدا، ويعد أوزيل حر في التفاوض مع أندية أخرى هذا الشهر، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه أجرى محادثات مع نادي فنربخشة التركي والجانب الأمريكي دي سي يونايتد.