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شيكابالا يطالب زملائه بالتركيز مع الفريق وإغلاق ملف الرحيل عن النادي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،/ جلسة مع زملائه بالفريق، وطالبهم بالتركيز خلال الفترة القادمة في المبارايات وإغلاق ملف الرحيل عن النادي للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وضمان المنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان شيكابالا، قد كتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "‏بصفتي قائد الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني للفريق"،وأضاف: "نؤكد للجمهور العظيم أن لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره"

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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