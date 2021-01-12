شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة اليد: رابطة المحترفين بأوروبا وراء إلغاء حضور الجماهير مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، أن قرار إلغاء الحضور الجماهيري في مباريات المونديال جاء بناء على مخاوف رابطة اللاعبين المحترفين الأوروبية من اللعب وسط الجماهير رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر على البطولة.

وقال لبيب في تصريحات للصحفيين: "أعتذر لجموع الشعب المصري وكلنا نشعر أن فرحتنا منقوصة.. وأحب أن أشير إلى أننا أعددنا العدة لاستضافتكم على أفضل وجه ونعلم جيداً أنكم قوتنا الضاربة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وليس في الإمكان أفضل مما كان".

وأضاف: "عزائنا الوحيد أننا استطعنا تعويضكم بالحصول على شارة البث التلفزيوني بعد منافسة شرسة مع قناة كانت تسعى للتشفيرKوتابع: "كسبنا معركة البث التلفزيوني وحصلنا على هذه الحقوق من أجل تعويض الجماهير من مسألة تقليص الحضور أولاً ثم إلغاءه بعد ذلك".