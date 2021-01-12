أول تعليق من الأهلي بشأن عودة رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، عن حقيقة وجود اتصالات بين رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بشأن العودة إلى القلعة الحمراء مجدداً.

وقال القيعي، خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي"، إنه لا توجد نيه لدى إدارة الأهلي لعودة رمضان صبحي كما يزعم البعض.

وأضاف أن هناك كلام كثير يتردد في هذا الأمر مؤخراً ولا أساس له من الصحة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتجاهل أيضاً حق بيراميدز فهو أصبح طرفاً في الملف بعدما دفع عشرات الملايين في صدمة للوسط الرياضي من أجل تحقيق الطموح.

وتابع مستشار التعاقدات في الأهلي: "هذا خبر غير صحيح وحدوتة لا أعلم مصدرها، وربما يكون صاحب المعلومة وهو الإعلامي سيف زاهر كان جالساً مع أحد رجال الأعمال المنتمين للأهلي ودار بينهم حوار في هذا الشأن، لكنه لم يكن هناك حديث على مستوى المسئولين داخل النادي لعودة اللاعب."

وحول ما يتعرض له رمضان صبحي من هجوم مؤخراً، قال القيعي إن اللاعب استفز جماهير الأهلي خلال مؤتمر تقديمه مع بيراميدز، وجماهير الأهلي كانت رد فعل لموقفه.