اتحاد الكرة يطالب بإدراج جميع الفرق على جداول لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

طالبت اللجنة الثلاثية التي يرأسها أحمد مجاهد والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، وزارة الشباب والرياضة بإدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول متلقي لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة.

وأكد اتحاد الكرة استعداده لتحمل أية تكاليف مالية ، في إطار حرصه على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن التجربة أكدت -وفق أطباء معتمدين- أن اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.