اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: لا نخطط لمناقشة إلغاء البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى مسئولو دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو- 2020"، اليوم الثلاثاء، النية في عقد مناقشات خلال شهر فبراير المقبل لدراسة احتمال إلغاء البطولة التي من المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.

وتم تأجيل البطولة في صيف العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقامتها في الموعد ذاته من العام الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن توشيرو موتو المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد وصف التكهنات الأخيرة التي نقلتها وسائل الإعلام اليابانية مؤخرًا بالكاذبة.

وقال موتو: " عندما يظهر هذا النوع من المعلومات قد يشعر بعض الناس بالقلق، أريد أن أؤكد أننا لا نفكر بهذه الطريقة على الإطلاق وهذه التكهنات كاذبة".

جدير بالذكر أن اليابان، أعلنت الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المجاورة لها بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أثار القلق لدى الجماهير بشأن تنظيم الألعاب الأولمبية في موعدها.