المنتخب التونسي يصل القاهرة خلال ساعات للمشاركة في مونديال اليد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصل بعثة المنتخب المتخب التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة برأسة عضو اتحاد كرة اليد هناك معاذ بن زايد، للمشاركة في بطولة العالم 2021 بمصر.

وقبل ساعات، أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة سامي السعيدي قائمة تضم 20 لاعبا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها بمصر في الفترة من 13 الى 31 يناير.

وتضم قائمة نسور قرطاج أسامه الجزيري لاعب يد الأهلي، والثنائي يوسف معرف واسكندر زايد اللذان لعبا للفريق الاحمر قبل إنضمامهم للترجي التونسي في صيف 2020.

وكان المنتخب التونسي قد أقام معسكر ودي في قطر للمشاركة بالدورة الودية الدولية التي أقيمت في ديسمبر الماضي، كما خاض 3 وديات مع إيفري الفرنسي، في إطار إستعداداه لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية التي تضم كلا من أسبانيا والبرازيل وبولندا، وستقام مباريات هذه المجموعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.