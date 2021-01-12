إلغاء المسحات.. القسم الثالث والرابع لمصراوي: "ألسنا مثل الممتاز؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - "احنا بردو بني آدمين.. هل ستلغي للممتاز.. ولاد البطة السودا.. من امتى الاتحاد كان بيدعمنا".. بتلك الكلمات علق مسئولو أندية القسمين الثالث والرابع على قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسحات لأندية القسمين.

وأثار قرار اللجنة الثلاثية التي يرأسها أحمد مجاهد والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بإلغاء مسحات "Rapid test” (للقسمين الثالث والرابع) سخطًا كبيرًا بين الأندية، حيث اعتبرها البعض تفرقة بين لاعبي الممتاز والدرجات الأدنى واعتبرها البعض الآخر تمهيدًا لإيقاف المسابقتين.

الخليج 365 تواصل مع بعض أندية القسمين لاستطلاع رأيهم حول قرار اللجنة الثلاثية:

نادي اتحاد المنزلة

قال محمد شلتوت، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد المنزلة، إن القرار خاطئ، متسائلًا عن سبب التجاهل من قبل اتحاد الكرة على الرغم من أن معظم اللاعبين الكبار يترعرعون في أندية الظل.

وقال شلتوت في حديثه لمصراوي: "من امتى احنا في بال اتحاد الكرة، قرار خاطئ بكل تأكيد، أندية القسمين لن تستطيع تحمل تكلفة إجراء المسحات، نحن نعاني ماديًا من الأساس".

وأضاف: "سنستكمل مشوارنا كما هو دون إجراء أي مسحات (وربنا يستر)، ولكني أتوقع أن هذا القرار ماهو إلا تمهيد لإيقاف المسابقة فيما بعد".

نادي قنطرة- غرب

علق عبدالله الشيخ مدير الكرة بالنادي الناشط في القسم الثالث على قرار اتحاد الكرة، قائلًا: "يا تلغي على الكل يا توفرها للكل.. نحن لسنا قطيع، بالتأكيد قرار سلبي 100%".

وأضاف: "نحن بصدد تقديم شكوى لاتحاد الكرة، لأننا لن نستطيع تحمل التكلفة وبالتالي لن نجري أي مسحات على اللاعبين، ألسنا مثل لاعبي الدوري الممتاز!؟".

نادي سمنود

فوجئ ماهر عبدالحليم المدير الفني لنادي سمنود الناشط في القسم الثالث بقرار إلغاء المسحات، متسائلًا هل تم اتخاذ هذا القرار بسبب التكلفة المالية على اتحاد الكرة أم هناك أسبابًا أخرى.

وفي حديثه لمصراوي، قال عبدالحليم: "لست مقتنعًا بهذا القرار، نعم نسبة الخطأ كبيرة في اختبار "rapid test" وكنت أرى أن الأمر بمثابة إهدار مال عام، لكن لابد من توافر البديل".

وأضاف: "نحن كنادي سمنود وأندية أخرى كثيرة ليس بإمكانها إجراء تلك المسحات على نفقتها الخاصة، أين مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مع الدرجات الأخرى".

وواصل عبدالحليم حديثه: "على اتحاد الكرة تحمل المسئولية والعواقب، فإما أن تطبق القرار على جميع الدرجات أو تلغيه على الكل".

وأتم مدرب سمنود حديثه: "احنا مظاليم وقيمة لاعب واحد في الدوري الممتاز بثمن أندية القسمين الثالث والرابع".

نادي ميت الخولي

انتقد محمد الرديني المدير الإداري لنادي ميت الخولي، قرار اتحاد الكرة واصفًا إياه بالخاطئ.

وقال الرديني في حديثه: "الغوا القسمين الثالث والرابع أفضل، لا يوجد دعم من اتحاد الكرة، لماذا هذا القرار (احنا مش فاهمين حاجة)".

وأضاف: "لاعبونا يعانون من الظلم المادي في الأساس، ومن المستحيل تحمل تكلفة تلك المسحات".

نادي نبروه

من جانبه، قال أحمد سند المدير الفني لنادي نبروه الناشط في القسم الثالث في تعليقه على قرار اتحاد الكرة "هو بيصرف علينا أصلًا؟!".

وأضاف سند: "هل لاعبو الممتاز بني آدمين واحنا لا!؟، احنا ولاد البطة السودا".

وتابع: "نحصل فقط على 30 ألف جنيه كدعم، في المقابل يحصل الاتحاد من الأندية على رسوم تسجيل بالآلاف".

وواصل: "أين الحماية للاعبين؟، إذا كانت الأندية لا تستطيع دفع مرتبات لاعبيها، فكيف ستتحمل تكلفة إجراء مسحات!، هناك أندية لا تستطيع تحمل تكلفة النقل إذا تم تأجيل أو إلغاء مباراة لظروف قهرية".

وأكمل: "إذا لزم التطبيق فيكون التطبيق على الجميع وليس لأقسام بعينها، هل لاعبو الممتاز معرضون للإصابة بفيروس كورونا ونحن لا".

وأتم: "قرار تقديم الشكوى بيد مجلس إدارة النادي، وإذا تم استشارتي فسأوافق بكل تأكيد، على اتحاد الكرة تحمل مسئولية قراره غير المدروس".

نادي بلبيس

قال عدلي عبده المدير الإداري بنادي بلبيس في حديثه لمصراوي، إن النادي يرفض القرار شكلًا وموضوعًا، وعلي اتحاد الكرة تحمل العواقب.

وأضاف: "لن نتحمل أي أضرار، من المستحيل تحمل تكلفة إجراء المسحات".

وتساءل عبده: "هل هذا القرار تمهيد لإيقاف النشاط بالقسمين؟!".

نادي الأطرش

رفض هاني معوض رئيس نادي الأطرش الناشط بالقسم الرابع قرار اتحاد الكرة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات كانت من باب الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

وأضاف: "الوضع سيزداد سوءًا، من المفترض أن تكون الأهمية القصوى لأندية المظاليم، فأندية الممتاز لديها الإمكانيات لتحمل تلك التكلفة".

وواصل: "على أي أساس تم إلغاء التحليل، هل هناك بدائل أم ماذا؟، من المفترض أن نتلقى الدعم والمساندة من اتحاد الكرة".

نادي الشعب

تساءل إبراهيم محمود المدير الفني لنادي الشعب عن أسباب اتخاذ هذا القرار، هل بسبب التكلفة أم تمهيدًا لإيقاف الدوري أم لأن نتيجتها غير دقيقة.

وقال محمود: "الاتحاد لا يدعم الأندية، يُقال عنا (أندية المظاليم) وهذا من ضمن الظلم، رفضنا لن يقدم ولن يؤخر شئ، لدينا لاعبين لم يتقاضوا رواتبهم من أول الموسم، مشكلاتنا أكبر من إلغاء المسحات أو تطبيقها".

نادي سكر قوص

قال حمدي عبدالفتاح المدير الفني للنادي الناشط بالدرجة الرابعة، إن هناك ناس فوق وناس تحت، مضيفًا أن اتحاد الكرة يخاف على البعض ويتجاهل البعض الآخر.

نادي ساحة دمياط

يقول سميح بلبولة المدير الفني للنادي الناشط بالقسم الرابع، إن هناك تفرقة بين لاعبي الممتاز والآخرين، متسائلًا عن سبب القرار هل هو لتوفير النفقات أم لا، وهل القرار سيشمل إلغاء المسحات في الدوري الممتاز أيضًا أم لا.

نادي سكة حديد اسماعيلية

من جانبه، علق عبدالعزيز محمود المدير الإداري للنادي الناشط بالقسم الرابع، قائلًا إن تلك الاختبارات كانت تؤمن اللاعبين، أتمنى أن يصل صوتنا لمسئولي اتحاد الكرة وأن يقوموا بمراجعة هذا القرار.

وأضاف: "(هما مستخسرين فينا)، رضينا أم لم نرضى سنطبق القرار لكن أعتقد أن الوضع سيتحول لكارثة".