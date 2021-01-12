القيعي يرد على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، حقيقة وجود اتصالات بين رمضان صبحي، لاعب بيراميدز وناديه السابق من أجل العودة إلى القلعة الحمراء مستقبلا.

وقال القيعي في تصريحات خلال برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي، إنه لا توجد نيه لدى إدارة الأهلي لعودة رمضان صبحي كما يزعم البعض.

وأضاف: هناك كلام كثير يتردد في هذا الأمر مؤخرا ولا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتجاهل أيضا حق بيراميدز فهو أصبح طرفا في الملف بعدما دفع عشرات الملايين في صدمة للوسط الرياضي من أجل تحقيق الطموح.

وتابع: هذا خبر غير صحيح وحدوتة لا أعلم مصدرها، وربما يكون صاحب المعلومة وهو الإعلامي سيف زاهر كان جالسا مع أحد رجال الأعمال المنتمين للأهلي ودار بينهم حوار في هذا الشأن، لكنه لم يكن هناك حديث على مستوى المسؤولين داخل النادي لعودة اللاعب.

وردًا على ما يتعرض له رمضان صبحي من هجوم مؤخرا، أوضح القيعي أن اللاعب استفز جماهير الأهلي خلال مؤتمر تقديمه مع بيراميدز، وجماهير الأهلي كانت رد فعل لموقفه.