حكام مباريات الثلاثاء.. الحنفي للزمالك والمصري.. وأمين عمر للأهلي والإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء بدوري we المصري، حيث من المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري، بينما يواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي.

وتقرر أن يدير محمد الحنفي مباراة الزمالك والمصري المقرر إقامتها على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الأسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أن يعاونه كل من سمير جمال وهشام الدسوقي، بينما يتولى محمود عاشور حكم الفيدية المساعد.

كما أسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالجلولة ذاتها للحكم أمين عمر، على أن يعاونه كل من أحمد توفيق ورجب محمد، بيما يتولى محمد عباس قنديل مهمة حكم الفيديو المساعد.

ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها بين سموحة والبنك الأهلي على ستاد اسكندرية، بصافرة الحكم أحمد العدوي، ويعاونه كل من محمد السيد وكريم مهيا، بينما يتولى مصطفى مدحت مهمة حكم الفيديو المساعد.

أما مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة على ملعب المقاولون العرب سيديرها الحكم أحمد جمال وأحمد الغندور حكم فيديو.