بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري "يلا شوت"

ياسر رشاد - القاهرة - ينوي الجنوبي أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، إجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق في مباراة الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل عن لقاء سيراميكا كليوباترا الأخير، الذي فاز به الأحمر بثنائية نظيفة.

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المباراة ستقام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الاهلي بمدينة السلام وتنقلها قنوات أون تايم سبورس «On Time Sports»

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر بـ4 نقاط.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: والتر بواليا.