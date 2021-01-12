مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم موقع الوفد لزواره مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم، الإثنين الموافق 12 يناير 2020، والتي ستنطلق من إستاد السلام، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي على الهواء عبر شاشة قناة اون تايم سبورت hd 1، كما سيكون البث متاحاً عبر موقعنا بنقل متعدد الجودات.

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بث مباشر مباريات اليوم في نقل حصري

لمباراة الأهلي مع نظيرة الانتاج الحربي في منافسات الجولة ال7 من الدوري العام المصري حيث يقدم خدمة البث المباشر المجاني لزواره ومشاهدة مباريات اليوم في الدوري الممتاز بث مباشر الاهلى والإنتاج الحربى.

كما تقام اليوم مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري ويسعى فريق الاهلي الى تحقيق الفوز لتأمين وتعزيز صداراته الحالية للدوري , بينما يسعى فريق الانتاج الحربى الى الهروب من قاع الدوري حيث يحتل

تجدون هنا ( بث مباشر الأهلي والانتاج الحربي )

تجدون هنا ( مشاهدة الأهلي والانتاج الحربي اليوم )

الترتيب 16 من 5 مباريات لم يجمع منهم سوى 4 نقاط فقط بينما يملك الاهلي 13 نقطة من 5 مباريات يتصدر بهم الدوري المصري ويطارده فريق الزمالك الوصيف والذي يملك نفس العدد من النقاط ونفس عدد المباريات وفارق الاهداف فقط هو عامل الحسم بين الفريقين في الترتيب.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: والتر بواليا.