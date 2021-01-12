بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والانتاج الحربي اليوم 1/12 في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - نستعرض من الوفد نيوز مصر مباراة الأهلي والانتاج الحربي التى تقام في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يناير على ارض استاد السلام في اطار الاسبوع السابع من الدوري المصري ونتابع المباراة اون لاين.

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مباريات اليوم المارد الأحمر يدخل اللقاء بمعنويات عالية ومرتفعة وأملاً أن يحصد فوز مهم البث المباشر يساعده على المنافسة في قادم المواعيد، بينما في المقابل يأمل فريق الإنتاج الحربي الذي يعلم مدى صعوبة خصمه لكنه يبحث عن فوز يحققه عليه من أجل تحسين وضعيته على جدول الترتيب.

يتنافس كل من الأهلي والإنتاج الحربي على نقاط المباراة الثلاث، حيث يقدم الفريقين أداء متميز في الأونة الأخيرة، لذلك من المرتقب أن يحمل اللقاء بين الفريقين ندية عالية من أجل

حصد نقاط المباراة الثلاث.

يستضيف ستاد السلام اللقاء الذي يجمع فريق الأهلي ضد الانتاج الحربي في توقيت الساعة 07:30 مساء بتوقيت في مصر وتوقيت الساعة 08:30 مساء بتوقيت في السعودية ونتابع اللقاء اون لاين.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: والتر بواليا.