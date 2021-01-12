بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري "يلا شوت"

ياسر رشاد - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري we المصري.

ويتساوي الزمالك مع الأهلي في عدد النقاط برصيد 13 في صدارة ترتيب الدوري، بينما يتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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وقبل ساعات، أعلن باتشيكو قائمة الزمالك والتي شهدت غياب الثلاثي فرجاني ساسي ومصطفى محمد وحميد أحداد عن الفريق.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد

المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء.

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وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.