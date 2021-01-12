مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - نستعرض من موقع الوفد مباراة الزمالك والمصري التى تقام في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يناير على ارض استاد برج العرب في اطار الاسبوع السابع من الدوري المصري ونتابع المباراة اون لاين.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي على الهواء عبر شاشة قناة اون تايم سبورت hd 1، كما سيكون البث متاحاً عبر موقعنا بنقل متعدد الجودات.

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الفارس الأبيض يدخل اللقاء بمعنويات عالية ومرتفعة وأملاً أن يحصد فوز مهم يساعده على المنافسة في قادم المواعيد، بينما في المقابل يأمل فريق المصري البورسعيدي الذي يعلم مدى صعوبة خصمه لكنه

يبحث عن فوز يحققه عليه من أجل تحسين وضعيته على جدول الترتيب.

يستضيف ستاد برج العرب اللقاء الذي يجمع فريق الزمالك ضد المصري في توقيت الساعة 05:00 مساء بتوقيت في مصر وتوقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت في السعودية ونتابع اللقاء اون لاين

مباراة الزمالك والمصري بث مباشر، وسوف يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو يتواجد في الوقت الراهن في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق المصري البورسعيدي في حصد 10 نقاط في رصيده حتى هذه اللحظة بعدما خاض ست

جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير من أصل ست جولات خاضها في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك لم يتعرض فريق المصري البورسعيدي إلى الخسارة في أي مباراة على الإطلاق، بينما سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل في أربع مباريات أخرى، ومن الناحية التهديفية نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل سبعة أهداف في مرمى منافسيه، فيما استقبلت شباك فريق المصري البورسعيدي ثلاثة أهداف فقط لا غير.

تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والمصري )

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وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.