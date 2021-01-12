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الامارات | مفاجأة في القيمة المالية لتجديد عقد السوري السومة مع الأهلي

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في القيمة المالية لتجديد عقد السوري السومة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي الأهلي السعودي نجح بعد مفاوضات مع نجمه السوري عمر السومة في تجديد عقد أبرز لاعبيه، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال سعودي، وهو ما يعد مفاجأة كونها تقريبا نفس القيمة المالية لما يحصل عليه حاليا.

وقالت صحيفة "المدينة " إن السومة كان من المفترض بحسب مطالبه المالية أن يحصل على 46 مليون ريال على ثلاث سنوات، أي ما يعادل مليون و300 ألف ريال سعودي شهريا، لكن المفاجأة أن إدارة النادي الأهلي، بحسب الصحيفة" اتفقت مع اللاعب على تخفيض المطالب المالية إلى نحو 833 ألف ريال شهريا، أي تقريبا نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا. وسعى الأهلي إلى الحسم في هذا الملف، خاصة في ظل التحديات الكبيرة المقبلة بالنسبة للنادي، خاصة على مستوى المنافسات المحلية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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