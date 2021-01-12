الامارات | بالفيديو.. سائق الفيراري لوكلير يؤدي تدريبات شد الحبل مع أسد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سائق الفيراري لوكلير يؤدي تدريبات شد الحبل مع أسد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام عالمية تدريبات سائق سباقات سيارات فورمولا-1، الفرنسي تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري وهو يؤدي تدريبات قوية في دبي خلال الأيام الماضية برفقة أسد في لعبة شد الحبل.

ونشر موقع " scuderiafans" الخاص بأخبار وكواليس سباقات الفورمولا مقطع الفيديو نقلاً عن "تتوك" ويظهر فيه السائق الفرنسي وهو يحاول جاهداً برفقة مساعديه في الفوز على الأسد لكن دون جدوى.

وتعرض السائق الفرنسي لاحقاً للانتقادات من قبل معجبيه وطالبوه بالاعتذار معتبرين أنه تصرف غير مسؤول، وربطوا صرفه بما بدر في عام 2016 من سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون حينما تسبب في فزع نمرة في حديقة حيوان في المكسيك.

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