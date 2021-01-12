الامارات | مهاجم النصر السعودي حمد الله يعود إلى المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم النصر السعودي حمد الله يعود إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، اليوم أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، سيغادر إلى بلاده. وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن حمد الله سيسافر إلى المغرب للخضوع للعلاج بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة. وأضافت الصحيفة ذاتها أن حمد الله سيبقى في المغرب لمدة تتراوح بين عشرة أيام و15 يوما.

وسجل حمد الله هدفا واحدا في الموسم الحالي، في شباك الاتفاق في المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي). ويحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

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