شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الانتاج الحربي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري ويسعى فريق الاهلي الى تحقيق الفوز لتأمين وتعزيز صداراته الحالية للدوري , بينما يسعى فريق الانتاج الحربى الى الهروب من قاع الدوري حيث يحتل الترتيب 16 من 5 مباريات لم يجمع منهم سوى 4 نقاط فقط بينما يملك الاهلي 13 نقطة من 5 مباريات يتصدر بهم الدوري المصري ويطارده فريق الزمالك الوصيف والذي يملك نفس العدد من النقاط ونفس عدد المباريات وفارق الاهداف فقط هو عامل الحسم بين الفريقين في الترتيب .
المباراة ستقام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الاهلي بمدينة السلام وتنقلها قنوات أون تايم سبورس «On Time Sports»
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