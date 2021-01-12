شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو: فوجئت بمكالمة والدي.. وأحترم تعاقدي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه يحترم تعاقده مع الفارس الأبيض، و يؤكد تقديره واحترامه لكل من تحدث في وسائل الإعلام.

وأضاف أحمد سيد زيزو ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تفاجأ بمكالمة والده بأحد البرامج الرياضية وانتقاده لإدارة الزمالك، لرفضها رحيل نجله إلى الأمارات برغم الموافقة على رحيل مصطفى محمد .

وأوضح أحمد سيد زيزو، إن الجميع يعلم مدى حبه للزمالك ، وأنه محترم لتعاقده مع الفارس الأبيض وسيبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم له داخل النادي.