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أحمد سيد زيزو: فوجئت بمكالمة والدي.. وأحترم تعاقدي مع الزمالك

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه يحترم تعاقده مع الفارس الأبيض، و يؤكد تقديره واحترامه لكل من تحدث في وسائل الإعلام.
وأضاف أحمد سيد زيزو ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تفاجأ بمكالمة والده بأحد البرامج وانتقاده لإدارة الزمالك، لرفضها رحيل نجله إلى الأمارات برغم الموافقة على رحيل مصطفى محمد .
وأوضح أحمد سيد زيزو، إن الجميع يعلم مدى حبه للزمالك ، وأنه محترم لتعاقده مع الفارس الأبيض وسيبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم له داخل النادي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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