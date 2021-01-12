هل يستطيع الزمالك تجاوز أزمة رحيل مصطفى محمد على طريقة الأهلى ورمضان صبحى؟

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية إبلاغ الزمالك لمصطفى محمد مهاجم الفريق بالموافقة على رحيله عن صفوف الفريق فى انتقالات الشتاء، وأعلن عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، انفراجة فى ملف احتراف مهاجم الفريق مصطفى محمد، وانتقاله لصفوف سانت إيتيان الفرنسي، مؤكداً أن كل الطرق تؤدى للموافقة على رحيله، وأن الزمالك يضع الرتوش النهائية للصفقة فى الوقت الحالي.

مصطفى محمد هو المهاجم الأساسى للزمالك والمنتخب الأولمبى والمنتخب الأول، ويقدم اللاعب مستويات مميزة بالقميص الأبيض، لذا يتعين على الفارس الأبيض تجاوز أزمة رحيله فنياً حتى لايتأثر الفريق فى مواجهاته المقبلة سواء محلياً أو أفريقياً.

ويتسلح الزمالك بتجربة الأهلى فى عدم التأثر فنياً برحيل رمضان صبحى قائد المنتخب الاوليمبى لصفوف بيراميدز بعد نهاية إعارته مع المارد الأحمر .

رمضان صبحى انتقل من الأهلى إلى بيراميدز مطلع الموسم الجارى، وسط جدل شديد بسبب الطريقة التى رحل بها من الأهلى، ما أثار غضب الجمهور الأهلاوى أن رمضان تلاعب بالأهلى، ولم يكن صادقاً حينما تفاوض حول التجديد، لكن الأهلى سار فى نفسه طريقه ونجح فى التتويج بالثلاثية التاريخية الدورى وكأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى، واستطاع محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر أن يتألق فى مركز رمضان صبحى بجانب تعاقد الإدارة مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

ولعب كهربا مع الأهلى 30 مباراة فى كل البطولات سجل 11 هدفا وصنع أربعة أهداف، بينما شارك فى الدورى فقط فى 19 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف.

ويملك الزمالك بدائل عديدة فى مركز المهاجم على رأسها عمر السعيد والمهاجم الصاعد أسامة فيصل وكذلك حسام أشرف.

وخلال مسيرة مصطفى محمد الإجمالية مع الزمالك، خاض اللاعب 51 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 19 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 4 تمريرات حاسمة، وتوج مصطفى محمد مع الزمالك بالسوبر المحلى والسوبر الأفريقى بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.