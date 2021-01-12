شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 بكأس مصر فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة شهر مايو المقبل موعدا لإقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وتحديدا خلال فترة التوقف الدولى فى شهر مايو، حيث تقام المباريات بدون اللاعبين الدوليين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن موعد السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش لم يتحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة وأنه لا نية لإلغائه.

وحددت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة 30 سبتمبر المقبل موعداً لانتهاء مسابقة الدورى العام الموسم الجارى 2020 -2021، بعدما وافقت اللجنة على توقف المسابقة شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا فى شهر يوليو المقبل، بناء على طلب الأندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.

وسبق وحددت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق يوم 15 أغسطس المقبل موعدا لانتهاء الدورى، كما كان مرزوق اقترح على الأندية قبل انطلاق الموسم إقامة المباريات بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ولم تعترض الأندية ماعدا نادى إنبى الذى رفض الأمر نظرا لوجود أكثر من لاعب فى صفوفه بالمنتخب الأولمبى.

فيما كشف مسئولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى أنهم منحوا اتحاد الكرة مهلة حتى أول فبراير المقبل لسداد المستحقات المتأخرة وقدرها 150 ألف يورو عن الموسم الماضي والحالى حيث لم يسدد اتحاد الكرة مستحقات الشركة منذ فترة طويلة، وأوضح مسؤلو الشركة أنهم فى حالة عدم سداد المبلغ فى هذا الموعد سيتم ايقاف تطبيق التقنية فى الدورى المصرى لحين التوصل لحل مع الجبلاية.

وعقد مسئولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو جلسة مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا وتردد أنباء داخل الجبلاية عن وجود تفكير فى إلغاء تقنية الفيديو بسبب بعض المشكلات الفنية، كما طالبت الشركة المنفذة بمستحقاتها المتأخرة بحد أقصى يوم 1 فبراير المقبل، وحال عدم السداد ستوقف الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.