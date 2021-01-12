‎وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية استعدادا لمونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على التجهيزات النهائية بالصالة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى.

وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب، والتى تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية ‪ .

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتى ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة بـ"استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر" ، مشيرا إلى الطفرة الرياضية العملاقة التى تشهدها مصر فى الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

‎وتتسع صالة العاصمة الإدارية لنحو 7500 متفرج وتم تأسيسها ضمن مشروعات المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية، وتستضيف الصالة مباريات المجموعتين الثانية "إسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب".