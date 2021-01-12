شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: مباراة الأهلى كانت أصعب من بيراميدز بسبب "كوالتى" اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة أن مباراته أمام النادى الأهلى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بالدورى، كانت أصعب من مباراته أمام بيراميدز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وقال أوسه عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: الخبرات التى نتعلمها ومازلنا نتعلمها أنه عندما يكون هناك خطأ تتحمله يجب أن تغلق صفحته سريعاً، وهذا ما حدث بعد مباراة إنبى، وكان من الضرورى أن أبدأ مباراة بيراميدز بشكل جيد وألا أتأثر بمباراة إنبى.

وأضاف: "جون أنطوى من اللاعبين الذين كنت أعمل لهم ألف حساب، لأنه هداف كبير ويتحرك جيداً داخل الصندوق، وكذلك طارق طه لأنه يقوم بالكروسات بشكل رائع، ومباراة الأهلى كانت أصعب من بيراميدز، لأنه طول الوقت يسعى للفوز بالدورى، ويحاول تجنب أى إخفاق، وكوالتى لاعبيه يقدروا يخلصوا المباراة فى أى وقت".

وعن رد اعتباره أمام الأهلى قال عبد المنصف: لما بلعب لا يكون هدفى أن أقول إننى كويس أو لم أكن موفقا فى فترة من الفترات، لكن لم يكن لدى دعم فى وقت سابق، والرد ليس فقط المباريات الجيدة أمام الأهلى، لكن الرد للجميع أننى فى سنوات كثيرة لم يكن هناك دعم لى، وفترة المشاكل كانت مخليانى مشتت وغير قادر على العمل بهدوء، لكن مع وادى دجلة أصبح لدى ثقة للعمل والاجتهاد.

وواصل: الفترة الماضية شغال بشكل كبير جداً على أمل العودة للمنتخب، والفترة الأخيرة كنت من ضمن المرشحين للمنتخب، لكن لم أنضم للاختيارات وأغلقت الصفحة، لكن أرى كابتن أيمن طاهر يتحدث عنى بشكل جيد وهذا يمنحن أمل ودافع، لتقديم مباريات أفضل من أجل التواجد مع المنتخب.