شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: فقدنا سلاح الجماهير وجاهزون لإسعاد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، عن كواليس الاستعدادات الأخيرة فى معسكر الفراعنة، استعداداً لمونديال اليد المقرر انطلاقه غداً الأربعاء فى مصر، وقال نصر فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: دعوات المصريين معنا، المنتخب المصرى وصل فندق الإقامة ودخلت معهم، والانطلاقة غدا الأربعاء، نعتذر للجماهير، فقدنا سلاحا مهم جداً، لكن صحة الإنسان أهم بالنسبة لنا من أى شىء، ونطبق تعليمات الدولة المصرية، وتوصيات الاتحاد الدولى لليد.

وأضاف: نقلل بقدر الإمكان أى فرصة تعرض للإصابة، وكان الاختيار الأنسب عدم الحضور الجماهيرى، كل اللاعبين جاءت مسحتهم سلبية وأنا أيضاً، وقريباً مؤمن صفا سيتواجد معنا.

وواصل: الملعب هو الفيصل الأخير، قوتنا جاهزة ولدينا مدرب على مستوى عالٍ وظهرت قوته فى بطولة أفريقيا بتونس، وننتهز الفرصة لتحقيق كل ما يسعد الجماهير المصرية، ونسير خطوة بخطوة، وفى حالة تخطى المرحلة الأولى سيكون لدينا طموح كبير، واختيارنا للمجموعة جاء بهدف المرحلة التى تليها.

واختتم: الفنان تامر حسنى دخل كعنا فى نطام البابل، وأشكره على الالتزام بهذا الأمر.

وأنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، غدا الأربعاء، وتأمين كل مباريات البطولة، من خلال المجموعة الأفريقية التى تتولى تأمين البطولة بالكامل.