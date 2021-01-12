انطلاق موسم فورمولا 1 من البحرين وتأجيل سباقي أستراليا والصين

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات انطلاق الموسم الجديد من البحرين، بعد تأجيل سباق جائزة أستراليا الكبرى بسبب فيروس كورونا المستجد.



وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من أستراليا، يوم 21 مارس/آذار المقبل.

وأعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات تأجيل سباق أستراليا، وكذلك سباق الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناء على ذلك، سينطلق الموسم الجديد من بطولة العالم لفورمولا 1 من البحرين، يوم 28 مارس/آذار المقبل.

وأضيفت حلبة إيمولا الإيطالية إلى الجدول الذي يضم 23 سباقا، حيث ستستضيف ثاني سباقات الموسم في 18 أبريل/نيسان.

ولم يُحسم بشكل نهائي مكان السباق الثالث حتى الوقت الراهن، حيث ينطلق في الثاني من مايو/أيار المقبل.