شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا تعليقا علي أزمات لاعبي الزمالك: «الانتماء بقي اسمه الفلوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح تامر عبدالحميد دونجا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق النار علي اي لاعب يتلاعب بالنادي ويحاول لي ذراع الادارة من اجل مصلحته الشخصية

وكتب دونجا علي صفحته الشخصية :" كان في حاجات اسمها الانتماء والوفاءواصحاب الفضل دلوقتى الحاجات دى ماتت من زمان جداً الله يرحمها الانتماء بقى اسمه الفلوس واللى يدفع اكتر ولازم الناس تفهم كده الموضوع بقى عرض وطلب لان كل لاعب بيشوف الفلوس تأمين مستقبل لان بردو بيشوف اللاعب بعد الاعتزال مفيش حد هيطلع فلوس ويقوله خد فلوس عشان انت كان عندك انتماء ووفاء للنادى بتاع

النادى اللى قادر مالياً يعنى تملأ عين الاعب بالفلوس هو القادر على الحصول على البطولات

والمشكله ان الجماهير عاطفيه شويه ولو حد قال على لاعب كلمه وقال الحقيقيه بواقعيه بيتهاجم ويسمع كلام مش حلو وتنسى اللى قال كده انه موت نفسه في سبيل اسعاد جماهيره .

البعد عن الحكايات دى مكسب كبييير جداً

وتعلم الدرس والمهم عندنا هو كيان نادى الزمالك