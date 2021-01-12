شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يروي تفاصيل 5 ساعات أبعدته عن تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طلعت يوسف، المدير الفني لفريق أهلي طربلس، عن الخمس ساعات الفاصلة التي أبعدته عن تدريب فريق الإسماعيلي، وجعلته يقدم اعتذارا رسميا عن تدريب الدروايش بعد توليه المسؤولية رسميا بيومين.

وقال يوسف، إن الأسباب الأولى التى غيرت وجهته عن الإسماعيلي، متغييرات في العقد بعد تم الاتفاق على كافة البنود سواء من الجانب المادي للراتب الشهري، والمقابل المادي الخاص بتوقيع العقد.

أضاف مدرب أهلي طربلس، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أنه فوجئ وقت تسلمه مهام الفريق تدريبيا، بعدة عوامل أسرعت من إنهاء عقده سريعا مع الإسماعيلي، أبرزها، مسيمات الجهاز الفني الخاص به داخل عقده مع إدارة مجلس الدروايش، فضلا عن مقر إقامة الجهاز الفني داخل نادي الإسماعيلي، وهو الأمر الذي رفضته شكلا وموضوعا.