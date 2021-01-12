شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني لجماهير الزمالك : «ادعموا الكيان وليس اللاعبين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إن فيروس كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيله عن الزمالك خلال ولاية باتريس كارتيرون.
وأضاف سامي الشيشيني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"الزمالك له فضل على الجميع، ويجب أن يستفيد ماديا من بيع اللاعبين ويجب على اللاعبين معرفة ذلك جيدا".
وأكمل :" من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهائها يمكن رحيلهم، الزمالك يملك لاعبين محترمين ولكن أزمة جمهورالزمالك ارتباطهم بلاعبين معينين، و أن يكون الولاء الأول للكيان.
وأتم :" لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وأدائهم في الملعب.
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