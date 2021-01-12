شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مونديال اليد: الدولة انتصرت في معركة البث التلفزيوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد الكابتن حسين لبيب، إن قرار منع الجمهور جاء بعدما أكد رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى مخاوف رابطة اللاعبين المحترفين الأوروبية من اللعب وسط الجماهير رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر على البطولة..

وأضاف لبيب: اعتذر لجموع الشعب المصري.. وللعلم كلنا نشعر أن فرحتنا منقوصة لأنه لا فرح من دون معازيم، وأحب أن أشير أننا أعددنا العدة لاستضافتكم على أفضل وجه ونعلم جيدا أنكم قوتنا الضاربة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وليس في الإمكان أفضل مما كان..

وتابع: عزائنا الوحيد أننا استطعنا تعويضكم بالحصول على شارة البث التلفزيوني بعد منافسة شرسة مع قناة كانت تسعى للتشفير، ولكن بتضافر جهود رجال الدولة الشرفاء نجحنا في كسب معركة البث التلفزيوني وهى أقل هدية للشعب المصري الأصيل.