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غزل المحلة يوجه رسالة قاسية للشيشيني: «اتكلم عن فريقك فقط»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طه السيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه يرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة لأنه فريق عريق وفرصته كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.


وأضاف طه السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" غزل المحلة سيكون له وضع يليق به هذا الموسم ، وأرفض أن يكون غزل المحلة صيدا سهلا لمن يحاولون هدمه".


ووجه رسالة قاسية لسامي الشيشيني، الذي توقع هبوط غزل المحلة، قائلا: "اتكلم عن فريقك فقط، فريقنا عريق وسيكون له شأن ،وسيعود افضل وافضل، ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها".

وأكد :" لاعبو غزل المحلة يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا، ولايوجد توقعات لنهاية الدوري ".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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