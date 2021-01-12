شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يوجه الدعوة لرئيس النادي الأهلي الأسبق لحضور مونديال العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة لرئيس الأهلي الأسبق، حسن حمدي، لحضور مباريات النادي الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وكشف سيف زاهر، الإعلامي، خلال برنامجه التلفزيوني، أن الخطيب سيكون رئيسا لبعثة النادي الأهلي، بجانب خالد مرتجي، خلال بطولة العالم للأندية، مؤكدا أن المارد الأحمر، استقر على فندق الإقامة بالدوحة خلال فترة البطولة.