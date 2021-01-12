شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد ديبالا عن الملاعب 20 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، الاثنين، أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا يعاني إصابة في ركبته تعرض لها، الأحد، في الفوز على ساسوولو (3-1) في الدوري المحلي، وسيغيب عن الملاعب لفترة 15 إلى 20 يوماً. وجاء في بيان رسمي لنادي السيدة العجوز: «خضع باولو ديبالا صباح اليوم لفحوص في المركز الطبي أظهرت إصابته بأربطة الركبة اليسرى». وتابع «سيحتاج اللاعب بين 15 و20 يوماً للتعافي». وسيغيب ديبالا بالتالي عن لقاء القمة ضد انتر ميلان في الدوري المحلي الأحد المقبل. وكان ديبالا قام بتمريرتين حاسمتين أحدهما بحركة فنية رائعة بالكعب لدى فوز فريقه على ميلان 3-1 الأربعاء الماضي، ليلحق بالأخير الخسارة الأولى له هذا الموسم. ولم يكن ديبالا أساسياً في مطلع الموسم لكن المدرب اندريا بيرلو وجد له مكاناً في التشكيلة الأساسية ليلعب في خط المقدمة إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويعاني يوفنتوس غيابات عدة في صفوفه بسبب فيروس كورونا المستجد الذي طال البرازيلي اليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو والهولندي ماتاييس دي ليخت. وأفاد بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية أن الفحوص لم تظهر أي إصابة خطيرة عند لاعب الوسط الأمريكي وستون ماكيني الذي خرج من مباراة الأحد بعد 18 دقيقة فقط على بدايتها، لكن الطاقم الطبي يراقب وضعه.