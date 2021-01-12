شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يضم كوندي ويختبر 4 مقيمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكمل نادي الظفرة اتفاقه مع الإسباني بيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي، للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، ليكون بديلاً للأردني ياسين البخيت الذي تتبقى في عقده مدة سنة.

ويعتبر المهاجم كوندي «32 عاماً» دعماً قوياً لهجوم فارس الظفرة، ويرغب السوري محمد قويض مدرب الفريق في وجود مهاجم ثان للفريق في ظل وجود البرازيلي دينسلون بيريرا.

ويذكر أن آخر مشاركة لكوندي مع شباب الأهلي كانت في دوري أبطال آسيا ولم يقيده النادي في كشوفات الفريق للموسم الحالي.

ومن جانب آخر، ينتظر الظفرة إكمال اتفاقه مع محمد يوسف لاعب وسط شباب الأهلي، ويختبر النادي 4 مقيمين للاختيار من بينهم لدعم صفوف الفريق في الدور الثاني من دوري الخليج العربي.