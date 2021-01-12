الأوكرانية أوسماك بطلة دولية سيدات الشارقة للشطرنج

الشارقة : مصعب الفكي

توجت الأوكرانية لوليا أوسماك بلقب النسخة الـ 11 لبطولة الشارقة الدولية الافتراضية لشطرنج السيدات التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بين 7 و9 يناير الجاري، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبمشاركة أكثر من 500 لاعبة من 50 دولة.

وتصدرت أوسماك جدول الترتيب العام للبطولة بـ7 نقاط، فيما جاءت اللاعبة البلغارية أونتوانيتا ستيفانوفا في المركز الثاني بـ6,5 نقطة، وحصلت الأستاذة الدولية الأذرية جوناي محمد زاده على المركز الثالث بـ6 نقاط والبولندية مونيكا سوكو على المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ونالت وافية المعمري جائزة أفضل لاعبة من الإمارات في البطولة فيما نالت عائشة سرحان المعيني جائزة أفضل لاعبة من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول وعائشة سيف آل علي في المركز الثاني وريان محمد علي في المركز الثالث ونالت وفا شروق جائزة أفضل لاعبة عربية.

وأقيمت بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات للمرة الأولى بطريقة الأون لاين في ظل الظروف الحالية وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتبلغ جوائزها المالية أكثر من 10 آلاف دولار.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإقبال والتنظيم، موضحة أن تنوع المدارس الشطرنجية المشاركة يمنح لاعبات الإمارات فرصة اكتساب المزيد من الخبرة، وقالت: سعداء بنجاح البطولة التي حققت أهدافها، ونطمح للأفضل، لقد شكلت البطولة فرصة جيدة للاعباتنا للاحتكاك مع مدارس شطرنجية متنوعة وهذه نقطة إيجابية ستساعدهن على تحسين تصنيفهن.

وأكدت نجلاء الشامسي أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يبذل كل جهوده من أجل تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى اللاعبات حتى يمثلن الإمارات خير تمثيل في مختلف الفعاليات الشطرنجية الدولية .

وتقدمت نجلاء الشامسي بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على دعمها اللامحدود لأنشطة النادي، كما شكرت مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على الدعم والرعاية لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي أصبحت إحدى أهم الفعاليات الشطرنجية.

وأوضحت نجلاء الشامسي أن مشاركة أكثر من 500 لاعبة من بينهن عدد كبير من كبار المصنفات يؤكد النجاح التنظيمي والمكانة التي تحظى بها هذه البطولة على الساحة الشطرنجية العالمية.

وقالت: نحن سعداء بالمكاسب العديدة التي تحققها البطولة سنوياً للاعبات الإمارات لما توفره لهنّ من فرصة لاكتساب مزيد من الخبرات.