فرج عامر يعلن: سلبية عينات جميع لاعبي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن لاعبي الفريق السكندري بحالة جيدة 100%، بعدما تم الاطمئنان على حالتهم الصحية بعد إجراء مسحات للاعبين والجهاز الفني بمعرفة كلية طب جامعة الإسكندرية.

وأكد عامر أن جميع مسحات اللاعبين جاءت سلبية، لافتًا إلى أنه تواصل مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة وأبلغه بإعادة النظر في إجراءات الجبلاية بشأن المسحات.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عامر: "لاعبو سموحة سلام ١٠٠٪ والمسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني التي أخذت بمعرفت كلية طب جامعة الاسكندريةً أظهرت أن جميع العينات للاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري لسموحة سلبية".

وأضاف: "أبلغت المهندس احمد مجاهد وطالبتة باعادة النظر في الاجراءات التي يتخذها اتحاد كرة القدم لأنها لا تظهر النتائج الحقيقية وفلوس تهدر ولابد من ترشيدها وتفهم الموقف".

وأتم: "واتضح أن مجهاد علي دراية كاملة بكل ما يجري حولة في هذا الشأن وتمنيت له وللقائمين علي كرة القدم كل النجاح والتوفيق".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة اضطر لتأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي التي كان مقررًا إقامتها في السابع من يناير الجاري بعد اكتشاف إيجابية 11 لاعبًا بين صفوف الفريق السكندري بفيروس كورونا.