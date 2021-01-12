تعرف على أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة بدوري we المصري بإقامة 4 لقاءات أبرزها مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي والزمالك يصطدم المصري، كما ستلعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي. ومواجهة قوية في الدوري الإسباني

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

20:00 شيفيلد يونايتد x نيوكاسل يونايتد- القناة الناقلة beIN Sports HD 1.

22:15 وولفرهامبتون x ايفرتون - القناة الناقلة beIN Sports HD 2 .

22:15 بيرنلي x مانشستر يونايتد - القناة الناقلة beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

20:00 غرناطة x أوساسونا - القناة الناقلة beIN Sports HD 3.

22:30 أتليتكو مدريد x إشبيلية - القناة الناقلة beIN Sports HD 3..

الدوري المصري

14:30 سموحة x البنك الأهلي - القناة الناقلة ON Time Sports 2 HD.

17:00 المقاولون العرب x سيراميكا - القناة الناقلة ON Time Sports 2 HD.

17:00 المصري x الزمالك - القناة الناقلة ON Time Sports 1 HD.

19:30 الأهلي x الإنتاج الحربي - القناة الناقلة ON Time Sports 1 HD.