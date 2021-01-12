الامارات | أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح.. ما قام به "سخافة"

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح.. ما قام به "سخافة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم لاعب ليفربول السابق إيميل هيسكي، النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد كثرة الأنباء التي ترددت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه، موضحاً أنه لا يرى سبب يدفع صلاح إلى التفكير في الرحيل عن فريقه الحالي.

وكان محمد صلاح قد أجرى حوار الشهر الماضي مع صحيفة “أس” الإسبانية وتحدث فيها عن مستقبله مع ليفربول وترك الباب مفتوحاً لاحتمالية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسباني وهو ما أثار التكهنات عن علاقة اللاعب بالنادي وعقده معه والممتد حتى صيف 2023.

وقال لاعب ليفربول السابق في لقاء نشرته صحيفة “صن” الإنجليزية عن تواجد محمد صلاح في قلعة الأنفليد: “من وجهة نظري لا أعتقد أن هناك مشكلة تتعلق بمحمد صلاح مع ليفربول، إذا نظرت إلى علاقته الحالية مع المدرب الألماني كلوب فإنها تبدو أقوى من أي وقت مضى، إضافة إلى ارتباط الجمهور به، لذلك لا أعتقد أن هناك أي سبب وراء رغبته في الرحيل، وكان من السخف إجراء تلك المقابلة الصحفية، ومتأكد أن النادي لم يكن سعيدًا بها، ولكن على أي حال سنرى ما يحدث بعد ذلك”.

وأكد هيسكي، أن محمد صلاح ربما قام بحيلة من أجل الحصول على عقد جديد وغالباً ما تكون هذه النوعية من التصرفات مرتبطة بهذا التصرف.

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