شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يعلن سلبية مسحة جميع لاعبى الفريق قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تعافى جميع لاعبى الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: المسحة الطبية الاخيرة لسموحة التي تمت امس ظهرا بمعرفة جامعة الاسكندريةً وظهرت نتيجتها فجر اليوم اظهرت ان جميع اللاعبين نتيجتهم سلبية ولا يوجد احد مصاب بالكورونا وتم ابلاغ اتحاد كرة القدم بذلكً.



فرج عامر

وكانت المسحة التى أجراها فريق سموحة السكندرى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى اليوم الثلاثاء، فى سابع جولات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، قد أسفرت عن وجود 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق بجانب 3 مدلكين.

وانضم الـ9 المصابين الجدد لزملائهم الـ11 الذين أصيبوا بكوورنا خلال الأيام القليلة الماضية، وتم عزلهم لتلقى بروتوكول العلاج، واضطر معه اتحاد الكرة لتأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربى بالدوري.

واستقر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة على اختيار قائمة الفريق التى ضمت 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها غداً فى الثانية والنصف ظهرا باستاد الإسكندرية.

وضمت قائمة لاعبى سموحة كلا من: الهانى سليمان وعمر صلاح فى حراسه المرمى ، خط الظهر محمود البدرى محمد عبد المنعم و خالد عبد الفتاح و واسلام جمال ومحمود معاذ، وخط الوسط محمود حليمو واحمد حمص ومحمد كناريا وشريف رضا وعمر ميرا ومحمد نادى و محمد شوقى ، وفى الهجوم رفيق كابو و ديريك نسنيامبى و حسام حسن و محمد طلعت.

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