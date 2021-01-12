شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخاطب الأمن لتحديد موعد جديد لقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة الجهات الأمنية لتحديد موعد لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتى تم تأجيلها من الأسبوع الرابع للدورى العام، حيث كان من المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الماضى قبل أن يتم تأجيلها بقرار من الأمن.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود ، الزمالك والجونة 19 يناير .

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 يناير

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي ، الزمالك والمقاصة 29 يناير

الاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير

الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير .. وادي دجلة والزمالك 1 مارس

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قد رفضت ترشيح النادى الأهلى لعدلى القيعى، مستشار التسويق بالقلعة الحمراء، لتمثيل النادى الأحمر فى رابطة الأندية المحترفة، خاصة أن اللائحة الجديدة التى تم اعتمادها من الأندية تنص على أن المرشحين لرابطة الأندية لا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات الأندية أو موظفين بها، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة.

ووجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الدعوة لمسئولى أندية الدورى الممتاز لعقد اجتماع بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل، لانتخاب مكتب تنفيذى لرابطة الأندية المحترفين فى الفترة المقبلة، وفق ما تنص عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.