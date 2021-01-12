شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن تأمين قمة الدورى أمام الإنتاج الحربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يواجه الإنتاج الحربى باستاد الاهلى والسلام في إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن تأمين قمة الدوري عن طريق تحقيق الانتصار الثانى على التوالي، بينما يفتش الإنتاج الحربى عن استعادة التوازن المحلى بعد النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة.

الاهلى حقق فوزاً على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة سجلهما كهربا ووليد سليمان، بينما غاب الإنتاج عن مباريات الجولة السادسة بعد تأجيل مباراته مع سموحة بسبب ظهور 11 حالة إصابة بكورونا في الفريق السكندرى وشهد أخر ظهور للإنتاج في المسابقة المحلية خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى قمة جدول الدوري برصيد 13 نقطة متساوياً مع غريمه الزمالك الذى حل ثانياً بفارق الأهداف، وخاض المارد الأحمر 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه لقاء مؤجل مع الزمالك فيما يحتل الإنتاج المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع سموحة.

ويستعيد الأهلى في مباراة الليلة جهود الثنائى محمد هانى بعد تعافيه من فيروس كورونا فيما يستمر غياب عمرو السولية ومروان محسن رغم تعافيهما من الفيروس ولكن لا يزال كل منهما يؤدى برنامجاً تأهيلياً. من جانبه طالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وعدم التفريط في أي نقاط في ظل اشتعال المنافسة مع الزمالك الذى يحقق الانتصار تلو الآخر، مشدداً على ضرورة استغلال الجانب الدفاعى لفريق الإنتاج لمحاولة حسم المباراة مبكراً بإستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج الحربى مكونا من :"محمد الشناوي- محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول- حمدي فتحي - أليو ديانج – محمود كهربا- حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- والتر بواليا".

وفى المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالعودة للتألق أمام الفرق الكبيرة، مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة للهروب من شبح النتائج السلبية التي تطارد الفريق منذ بداية المسابقة باستثناء الفوز على المقاولون العرب في الجولة الرابعة بهدف دون رد .

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".