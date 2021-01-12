شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. عماد متعب يحرز أول أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأهلي المصرى فى 5 مناسبات لبطولة كأس العالم للأندية، وكان المركز الثالث هو الإنجاز الأبرز للأهلي فى البطولة وهو ما تحقق فى بطولة عام 2006.

عماد متعب المهاجم التاريخي للأهلي وأحد أبرز مهاجمي الكرة المصرية عبر تاريخها، كان صاحب الهدف الأول للأهلي في تاريخه ببطولة العالم للأندية، حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الوحيد فى بطولة 2005 وهي البطولة الأولي للأهلي، وكان فى مرمي سيدني الأسترالي بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ولكن الأهلي خسر المباراة بنتيجة 2/1 .

وكان الأهلي قد خسر مباراته الاولي امام اتحاد جدة السعودي بنتيجة 1/0 ، ليحصل علي المركز الأخير في البطولة.