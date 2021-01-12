اليمن.. اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت ينعي وفاة الزميل حسن سعيد العجيلي

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

نعى فرع إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت، وفاة الزميل والكاتب الرياضي بمديرية الريدة وقصيعر الزميل العزيز حسن سعيد العجيلي، الذي وافاه الأجل اثر حادث مروري لحافلة ركاب كانت في طريقها إلى مدينة المكلا اليوم، وراح ضحيته سبعة أشخاص من بينهم زميلنا حسن العجيلي.



وعبر الاتحاد عن الحزن العميق بخسارة واحد من الكوادر الإدارية الرياضية بالمحافظة، انتخب في عضوية اتحاد كرة القدم بالساحل كممثل عن المناطق الشرقية في الاتحاد، وله اسهامات في الكتابة الرياضية في العديد من الصحف والمواقع الرياضية وارتبط بنجوم الكرة الحضرمية والوطنية في العصر الذهبي .

وابتهل الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .