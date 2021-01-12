شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا وموعد مباراتي الأهلي الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الثلاثاء لعب 4 مباريات ضمن الجولة السابعة من جدول الدوري المصري أهمها بالطبع مباراة الزمالك والمصري وأيضًا مباراة الأهلي ضد الانتاج الحربي ، ويتصدر فريقي الأهلي والزمالك ترتيب الدوري المصري ، بينما يحل نادي الجونة في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز .

ويتصدر النادي الأهلي ومعه نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة ويحل نادي الجونة بعدهما في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بينما يأتي النادي المصري ونادي مصر المقاصة في المركز الرابع بعده برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وتأتي مواعيد الجولة السابعة من جدول مباريات الدوري المصري وكذلك المباريات المؤجلة من الجولات السابقة بالترتيب كما يلي:

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة سموحة والبنك الأهلي -- الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة المقاولون وسيراميكا كليوباترا -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة الزمالك والمصري -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة الأهلي والإنتاج الحربي -- الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة نادي أسوان وغزل المحلة -- الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة الجونة والاتحاد السكندري -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا -- الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة الأهرام والمقاولون -- الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش -- الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة سموحة والإنتاج الحربي -- الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الإثنين 18/1/2021 مباراة الإتحاد السكندري وإنبي -- الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الإثنين 18/1/2021 مباراة الإسماعلي والمقاولون -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومنها مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي وأيضًا مباراة الزمالك ضد المصري هي:

وتقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي وأيضًا مباراة الزمالك ضد المصري وجميع مباريات الدوري المصري باعتبارها لها الحق الحصري في نقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.