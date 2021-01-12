الزمالك يصطدم بالمصرى البورسعيدي فى الدوري الإنفراد بالقمة.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -



يدخل الزمالك مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على المصرى البورسعيدى مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة السابعة للدورى، فى ظل المستوى القوى الذى يقدمه الفريقين منذ انطلاق المسابقة، لاسيما أن هذه الجولة بدأت بفوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 بعدما تم تقديم هذه المباراة لارتباط الدراويش بخوض البطولة العربية.

موعد مباراة المصرى والزمالك

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على المصرى، فى الخامسة مساء اليوم، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتعزيز انطلاقته، في ظل تألق بعض العناصر على رأسها إمام عاشور لاعب الوسط رغم الغيابات المؤثرة وأزمات بعض النجوم مثل التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد إلا أن الفريق يسير بشكل جيد بعيد عن قائمة المستبعدين فى ظل السياسة الجديدة التى يتبعها البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق فى تشكيلته التى يشارك بها فى اللقاءات الأخيرة بإشراك اللاعبين المجيدين بعيدا عن الأسماء.

فى المقابل استعد المصري للمباراة دون راحة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى، وعكف علي ماهر المدير الفني للفريق على مذاكرة أوراق الزمالك، كما تأكدت جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن بعد إصابته، بينما سيغيب إسلام صلاح للإصابة.