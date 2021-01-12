شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته فى الدوري على حساب المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفا ثقيلا عندما يواجه المصرى البورسعيدى فى الخامسة مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة للدورى فى إحدى كلاسيكيات كرة القدم المصرية فى ظل المستوى القوى الذى يقدمه الفريقين منذ انطلاق المسابقة.

بدأت هذه الجولة بفوز المقاصة على الإسماعيلى بنتيجة 3-1 بعدما تم تقديم هذه المباراة لارتباط الدراويش بخوض البطولة العربية.

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى للدورى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر جمعها من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى واحدة، بينما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى لقاءين والتعادل فى أربعة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الرابع على التوالى وتعزيز انطلاقته، فى ظل تألق بعض العناصر على رأسها إمام عاشور لاعب الوسط رغم الغيابات المؤثرة وأزمات بعض النجوم مثل التونسى فرجانى ساسى ومصطفى محمد إلا أن الفريق يسير بشكل جيد بعيد عن قائمة المستبعدين فى ظل السياسة الجديدة التى يتبعها البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق فى تشكيلته التى يشارك بها فى اللقاءات الأخيرة بإشراك اللاعبين المجيدين بعيدا عن الأسماء.

ويعول باتشيكو على سياسة التدوير التى لجأ لها مؤخرًا فى بعض المراكز وخاصة خط الهجوم، ويبدو عمر السعيد مهدداً بالغياب بسبب الإصابة، ومن المتوقع اللجوء للثنائى حميد أحداد أو محمد أوناجم لعلاج النقص فى الشق الأمامى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة تلك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش واحمد فتوح فى اليسار، وفى الوسط طارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وفى الهجوم عمر السعيد .

وفى المقابل استعد المصرى للمباراة دون راحة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى، وعكف على ماهر المدير الفنى للفريق على مذاكرة أوراق الزمالك، كما تأكدت جاهزية كريم العراقى الظهير الأيمن بعد إصابته، بينما سيغيب إسلام صلاح للإصابة.

ويراهن المصرى على تألق نجمه المنضم من الزمالك، أحمد رفعت، بخلاف عمر كمال الذى سجل 3 أهداف مع القائد عمرو موسى والحارس أحمد مسعود وخبرات أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر، بينما هناك مفاضلة قوية بين أحمد جمعة وكازادى كاسينجو من أجل قيادة هجوم الفريق .

ويأمل على ماهر فى استمرار صحوة الفريق خاصة بعد العرض القوى أمام الإتحاد السكندرى والذى شهد سوء توفيق لولاه لحقق الفريق الفوز فى تلك المباراة بسهولة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى كريم العراقى وأحمد شوشة وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى، وفى الوسط إيزى إيميكا وفريد شوقى وأحمد رفعت ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وفى الهجوم كاسينجو .