شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة النجوم بالجولة الـ6 للإيجبشيان ليج.. كهربا وإمام عاشور يخطفان الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة للدوري المصري بعد إقامة 7 مباريات وتأجيل لقاء الإسماعيلي مع المقاولون العرب لارتباطات الفريقين الخارجية، بجانب مباراة الإنتاج الحربي وسموحة لتفشى وباء كورونا فى صفوف الأخير.

وتم تسجيل 11 هدفا في 7 مباريات بواقع 1.4 هدف فى كل مباراة، وفرض التعادل كلمته على 3 مباريات في هذه الجولة.. وتم احتساب ضربتي جزاء في الجولة بجانب حالة طرد واحدة.

ويستحق الثنائى محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلى وإمام عاشور عاشور نجم الزمالك لقب نجم الجولة ليس فقط لتسجيلهما أهدافا وإنما لدورهما المؤثر دفاعاً وهجوماً فى حسم مباراتى الأهلى مع سيراميكا والزمالك مع الطلائع.

كهربا سجل هدف الأهلى الأول الذى مهد الطريق للفوز بثنائية، سجل الهدف الثانى وليد سليمان، ليعتلى المارد الأحمر صدارة هدافى الدوري الممتاز رغم نجاحه فى تسجيل هدف ثان بالمباراة تم إلغاؤه وكشفت الإعادة التليفزيونية وخبراء التحكيم صحته عقب نهاية المباراة.

ولعب كهربا مع الأهلى 30 مباراة في كل البطولات سجل 11 هدفا وصنع أربعة أهداف، بينما شارك فى الدورى فقط فى 19 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف.

وسجل إمام عاشور هدفين فى مرمى الطلائع وظهر بشكل متميز دفاعاً وهجوماً وكان بإمكانه تسجيل هدف ثالث ولكن تصويبته الصاروخية ارتدت من العارضة.

وشارك إمام عاشور هذا الموسم في 3 مباريات فقط، وقدم خلالها أداءًا بارزًا في مركزه بوسط الملعب، وعلى الرغم من أن مركز إمام عاشور هو الجناح أو مراكز هجومية أخرى، إلا أن اللاعب الشاب استطاع إثبات إمكانياته الفنية حين شارك في مركز وسط الملعب المدافع، لتعويض غياب التونسي فرجاني ساسي.

واشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى مبكرًا، حيث تساوى قطبى الكرة المصرية فى عدد النقاط بعدما وصل الأبيض للنقطة 13 فى المركز الثانى، متساويًا مع المارد الأحمر المتصدر بفارق هدفين، لاسيما أن كل فريق خاض 5 مواجهات حقق كل منهما الفوز فى 4 وتعادلوا فى واحدة.