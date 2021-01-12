شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ضيفا ثقيلا على سموحة باستاد الإسكندرية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره البنك الأهلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع سيراميكا بالجولة الخامسة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربى بالجولة الماضية لإصابة 11 لاعباً بصفوفه بفيروس كورونا ، فيما تعادل البنك الاهلى مع بيراميدز سلبياً بالجولة الأخيرة.

ويحتل سموحة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة، لاسيما فى ظل امتلاك المنافس نفس الرصيد من النقاط ، في المقابل طالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بالتعادل مع بيراميدز بإستعادة الانتصارات لخطف النقاط الثلاث اليوم.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام البنك الأهلى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام سموحة مكونا من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفي - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد علي - محمد مثناني".