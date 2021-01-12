شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف.. فتاة مصر الذهبية تسعى لإنجاز جديد فى عالم التنس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ميار شريف فتاة مصر الذهبية، واصلت التألق من جديد، حيث نجحت لاعبة التنس فى التأهل للدور الثاني من التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تجاوز اليابانية أكيكو اوماي في الدور الأول للتصفيات.

فوز كاسح لـ ميار شريف

ميار شريف حققت فوزاً كاسحاً على اليابانية أكيكو اوماي، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1).

حساب البطولة يتحدث عن فوز ميار شريف

وكتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عبر "تويتر" أن ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى أن ميار شريف سبق وكتبت التاريخ كونها أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي لرولان جاروس فى 2020.

وقال الحساب الرسمي "ميار شريف تسعى لهذا الأمر فى أستراليا المفتوحة للتنس".

ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ

ميار شريف تعتبر أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.